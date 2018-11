ESCLUSIVA TMW - Armanini (Tuttosport): "Richarlison ha ancora grandi margini"

"56 milioni di euro spesi benissimo". Nell'approfondimento sulle rivelazioni d'Europa su Tuttomercatoweb.com, abbiamo descritto così l'acquisto più costoso della storia dell'Everton con Richarlison dal Watford. Un tema che abbiamo approfondito con la firma di Tuttosport e profondo conoscitore del calcio inglese, Giovanni Armanini. "E' un buonissimo giocatore, con ampi margini di miglioramento. Il tecnico, Marco Silva, lo usa da finalizzatore puro: al Watford era più sacrificato, questo gli giova".

Fisicamente e tecnicamente che ne pensa?

"Fisicamente c'è, tutto: ha colpi e intuito nel breve, ha rapidità e sa giocare anche negli spazi stretti".

L'Inghilterra, a sorpresa, ha perso quello che abbiamo definito 'il miglior 2000 del Mondo': Jadon Sancho, dal City al Dortmund.

"Ha bisogno di maturare: è più un'ala che un finalizzatore ma ha diciannove anni ed è difficile dire cosa diventerà. Me lo ricordo nelle giovanili qui in Inghilterra: adesso è importante che faccia due stagioni da titolare per capirlo al meglio".

E' però trascinatore del Dortmund, nonostante la giovane età.

"Se dovesse vincere il titolo sarebbe un segnale importante: fare 30-35 presenze, vincendone l'80-85% sarebbe formativo. E diverso se invece stai a metà classifica e ne vinci una su tre".

Chiudiamo con Reiss Nelson, dall'Arsenal all'Hoffenheim.

"E' quello che conosco meno ma mi stupisce, per la sua età, la capacità di entrare e di incidere. Ha una maturità intrinseca notevole. Ha caratteristiche per diventare qualsiasi cosa, da un grande mediano di costruzione a un trequartista a un goleador. Spesso trascuriamo che a questa età c'è uno sviluppo fisico e psichico che sto studiando con www.mihiepa.com, quasi imprevedibile: noi con la VR raccogliamo dati cognitivi importanti".

'Tipizzarli' in ruoli esatti non è più la pratica corretta.

"Ci sono due cose che dice sempre Guardiola che secondo me valgono per gli ultimi due (Richarlison secondo me va considerato solo come goalscorer). I giocatori vanno considerati per il loro miglioramento continuo. Puoi arretrare i giocatori più dotati di tecnica fin che vuoi in base alla loro disponibilità a corsa e sacrificio, ma non puoi avanzare gli scarsi perché essendo poco dotati sbaglieranno azioni chiave. In questo senso sia Sancho che Nelson sono due giocatori in divenire tutti da decifrare".