ESCLUSIVA TMW - Arzaga (Liga MX): “Cresciamo nuovi Lozano con la tecnologia”

Conrado Sandoval Arzaga, direttore della Lega Messicana di calcio, è tra i presenti al WyScout di Amsterdam. Con lui Tuttomercatoweb analizza a 360 gradi il movimento messicano in questo momento. “Il livello sta crescendo in modo importante. Per questo abbiamo creato un centro di innovazione tecnologica per sviluppare e far nostra la tecnologia che c’è nel mondo per tracciare lo sviluppo dei ragazzi. Abbiamo camere nello stadio e nei campi d allenamento per valutare impegno fisico e sportivo dei giocatori. Attraverso WyScout possiamo avere visibilità nel mondo e per noi è una cosa importante”

Una Lega ricca, in crescita. Vi manca forse solo visibilità.

“Abbiamo lavorato molto internamente, prendendo solo alcuni dall’estero. Ci serve prendere qualcuno in più fuori dai confini, Gignac è ora il portabandiera ma dobbiamo certamente aumentare. Vogliamo aprirci sia internamente che esternamente”

A livello di giovani, da Lozano in poi, siete una garanzia.

“Come in tutte le leghe del mondo, vogliamo che i messicani e i giovani giochino. Ci sono regole precise, per questo i giocatori giovani emergono ma è importante che molti altri seguano l’esempio di Herrera e Lozano. WyScout in questo ci ha aiutati tanto, per avere visibilità. È un socio strategico ideale per noi”.