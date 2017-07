ESCLUSIVA TMW - Atalanta, Cabezas a un passo dal Panathinaikos

Fonte: Pietro Lazzerini

L'Atalanta ha trovato sistemazione per Bryan Cabezas, attaccante ecuadoregno che non ha convinto nella sua prima esperienza in Italia. Il Panathinaikos è vicinissimo all'acquistarlo, mancano alcuni dettagli, in prestito. In questo modo i nerazzurri potranno tesserare un altro extracomunitario.