ESCLUSIVA TMW - Atalanta, Capone rientra. Può rimanere in A

Top, flop e rivelazione , Sassuolo: Politano ok. Ma l'attacco delude

Chievo, Campedelli valuta profilo esperto per la panchina: Nicola in pole

Top, flop e rivelazione, Lazio: tre tenori come uomini copertina

Genoa, Perinetti: "Juve interessata a Perin, ma non c'è trattativa in corso"

Fiorentina, Sportiello non convince. Si pensa a Meret e Guaita

Atalanta, piace Soriano. Le cifre per convincere il Villarreal

Genoa, dopo Lakicevic il sogno è Younes. E si chiude per Gunter

Top, flop e rivelazione, Napoli: ok i titolarissimi. Male le seconde linee

Tapiro d'Oro per Buffon: "Bisogna andare via nel momento giusto"

Top, flop e rivelazione, Roma: Under sorpresa, delusione Schick

Wanda Nara, avviso all'Inter: "Per Icardi rinnovo o addio"

Top, flop e rivelazione, Samp: l'anno di Torreira. Ricky, non più Maravilla

R. Insigne sul futuro: "A Parma c'è tutto per tornare a grandi livelli"

Atalanta, Capone rientra. Può rimanere in A

Inter-Verdi, accordo non così vicino. Incontro nei prossimi giorni

Christian Capone rientrerà all'Atalanta dopo il prestito al Pescara di questa stagione. Venti presenze da titolare negli abruzzesi - con sei gol siglati più uno in Coppa Italia - il giovane, classe 1999, potrà giocarsi le proprie carte nel ritiro di Rovetta che inizierà ai primi di luglio. Possibile anche una permanenza nella rosa di Gasperini, anche se ci sarà un incontro tra le parti per capire esattamente quali alternative si possano aprire.

