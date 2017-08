ESCLUSIVA TMW - Atalanta, fatta per il ritorno di De Roon: venerdì le visite

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dettagli finali definiti proprio in mattinata, Marten De Roon è ad un passo dal ritorno all'Atalanta, che per riaverlo spenderà ben 13 milioni in parte fissa più 2 di bonus raggiungibili nel corso dell'annata 2017/18. Un colpo importante per il centrocampo di Gasperini e un investimento davvero corposo per la Dea, a testimoniare quanto il club creda nelle qualità dell'olandese, che lascia il Middlesbrough dopo un solo anno. Decisivo l'incontro avvenuto ieri sera tra l'entourage del giocatore, assistito dalla SEG, e il patron Percassi, affiancato dal ds Sartori. Già venerdì il giocatore è atteso a Bergamo, dove sono previste le visite mediche.