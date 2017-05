ESCLUSIVA TMW - Atalanta, il Milan su Conti: pronti 17 milioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo Kessie. Il Milan guarda in casa Atalanta anche per Andrea Conti, terzino di fascia destra che ha impressionato e non poco in questa stagione. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com il club rossonero sarebbe pronto a formulare un'offerta da circa 17 milioni di euro per il giovane italiano, cercando di anticipare la concorrenza ed evitare in questo modo la possibile asta che potrebbe scatenarsi nei prossimi mesi. Su Conti resta vivo l'interesse di Bayern Monaco, Chelsea e Inter.