ESCLUSIVA TMW - Atalanta, Marilungo ha tre pretendenti tra Serie A e B

Tre pretendenti per l'attaccante Guido Marilungo. Sul giocatore, che ha militato nell'Empoli nella scorsa stagione ma il cui cartellino è di proprietà dell'Atalanta, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, ci sono almeno tre società tra prima e seconda serie: in A piace al Crotone, mentre in cadetteria su di lui ci sarebbero il Palermo e anche il Bari.