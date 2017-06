ESCLUSIVA TMW - Atalanta, Melegoni sempre più verso Venezia

Fonte: Dall'inviato a Milano

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Venezia è vicino all'approdo, in prestito, di Filippo Melegoni, centrocampista di proprietà dell'Atalanta che ha già esordito nella massima serie nel corso di questa stagione. Questo per evitare un'altra annata in Primavera, poiché Gasperini ha già a disposizione parecchi centrocampisti.