ESCLUSIVA TMW - Atalanta, occhi sul tedesco Robin Gosens

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto appreso in esclusiva da TMW, l'Atalanta prosegue la sua attività di monitoraggio in vista della prossima stagione. I bergamaschi hanno messo nel mirino il difensore tedesco Robin Gosens, reduce da un ottimo campionato disputato in Olanda con la maglia dell'Heracles Almelo. Potrebbe essere lui il prossimo rinforzo della Dea in formato europeo.