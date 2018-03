ESCLUSIVA TMW - Atalanta, osservatori europei sul giovane Del Prato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Molti club europei seguono Enrico Del Prato, difensore classe '99 dell'Atalanta Primavera, protagonista con la nazionale under 19 nell'ultima sfida pareggiata 1-1 contro la Repubblica Ceca. Nelle scorse settimane è stato osservato da alcuni emissari di club inglesi - in particolare l'Aston Villa - dopo alcuni sondaggi da parte di società della Liga spagnola. Del Prato non ha ancora firmato il primo contratto da professionista.