ESCLUSIVA TMW - Atalanta, Paloschi può uscire. Ma solo a titolo definitivo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Alberto Paloschi potrebbe non essere più sotto il vessillo dell'Atalanta. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com il club orobico ha aperto le porte ad una cessione, ma solo a titolo definitivo per una cifra fra i 5 e i 6 milioni di euro. In questi giorni si sono fatti avanti tre club come Watford, SPAL e Chievo. Gli ultimi due, però, al momento si sono attivati solo per il prestito dell'attaccante.