ESCLUSIVA TMW - Atalanta, riscattato Cristante: 5 milioni al Benfica

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una stagione da top player, quella in cui Bryan Cristante si è consacrato. Così l’Atalanta non ha mai avuto dubbi e ha deciso di riscattare il trequartista dal Benfica. Una formalità che la Dea, come raccolto da Tuttomercatoweb, ha espletato pochi istanti fa: 5 milioni al Benfica. Cristante ora è ufficialmente un giocatore dell’Atalanta.