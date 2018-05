ESCLUSIVA TMW - Atalanta-Soriano, previsto incontro settimana prossima

Tutti gli aggiornamenti sul domino delle panchine INTER, SPALLETTI SUL RINNOVO - Nel corso dell'ultima conferenza stampa della stagione, Luciano Spalletti s'è così espresso sulla trattativa per il rinnovo del contratto: "Ce l'ho. Sarebbe successo anche senza il quarto posto. I...

Oggi in TV, il playout di serie B: stasera Entella-Ascoli

Franco Ordine: “Milan, ecco di cosa non si fida l’Uefa”

Barillà presenta "Una storia scritta in panchina": prefazione di Allegri

Italia, primo giorno per Mancini. Bernardeschi lascia il ritiro

Torino, Sirigu-N’Koulou punti fermi ma alla difesa non basta un restyling

Liverpool-Roma, udienza in corso per gli aggressori di Sean Cox

Lago: "Milan out dalle Coppe possibile, ma sarebbe decisione eccessiva"

Azzurri, esami per Zaza e Immobile

Batistuta a Firenze, ma per diventare allenatore: si è iscritto a Coverciano

Aggressione Sean Cox, confermato il fermo per i due tifosi romanisti

Play off B e C: dopo il rinvio le finali si giocheranno lo stesso giorno

L'Atalanta fa sul serio per Roberto Soriano, centrocampista di proprietà del Villarreal. La prossima settimana è previsto un incontro fra le parti, con gli spagnoli che chiedono 15 milioni di euro per il cartellino, mentre l'ingaggio dovrebbe attestarsi appena sopra il milione e mezzo annuo.

