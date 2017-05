© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione alcuni emissari dell'Atletico Madrid erano presenti ieri a San Siro per osservare da vicino le prestazioni di Stephan El Shaarawy, autore anche di un gol, e di Suso. I due giocatori di Roma e Milan, sono tra i nomi presi in considerazione dai Colchoneros in vista della prossima stagione.