ESCLUSIVA TMW - Atzori: “Sampdoria, può essere il tuo anno"

© foto di Federico De Luca

Il tecnico Gianluca Atzori ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com commentando l'ottima prestazione della Sampdoria contro l'Atalanta: “La Samp ha dimostrato un'altra volta una grande solidità e credo che possa dire la sua in questa stagione. La formazione di Giampaolo non è però una sorpresa perché ci sono tante conferme e sta ottenendo tanti risultati positivi già dalla fine della passata stagione. Inoltre conosco alcuni giocatori come Puggioni e Silvestre, che ho allenato in passato, che stanno facendo molto bene finora”.

Com'è stata la sua esperienza in blucerchiato?

“Non ho completato la mia esperienza perché le aspettative erano alte e pensarono di cambiare. Però mi porto ancora dietro quell'esperienza”.

Per lei si parla di un accostamento alla panchina dell'Alessandria

“Mi vedo in un club che ha ambizioni e una società solida alle spalle, con un programma per il futuro. Un club che valuti in maniera serena le competenze di un tecnico”.