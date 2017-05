ESCLUSIVA TMW - Avramov: "In un attimo capii che Spinazzola era un fenomeno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo una lunga carriera, Vlada Avramov ha deciso di appendere i 'guanti' al chiodo ma è già proiettato sul futuro e adesso sta studiando da preparatore dei portieri. In questa chiacchierata con Tuttomercatoweb.com ci soffermiamo anche sull'Atalanta, una delle sue ex squadre: "Sono felice per la stagione straordinaria - dice - contento anche per i giocatori con cui ho giocato, tra cui il Papu Gomez. Su Spinazzola posso dire che mi sono bastati 5 allenamenti per capire che era un fenomeno, gli riusciva tutto facile". I grandi prospetti in Serbia? "C'è un portiere del Vojvodina che è fortissimo ed è già da grande squadra Emil Rockov, ha 22 anni. Assomiglia un po' a Frey perchè è esplosivo, spinge con le gambe ed ha la testa giusta". Poi ha parlato di Sportiello, suo ex compagno nell'Atalanta e portiere del prossimo fuuro viola ("forte nelle uscite, sicuro, deve solo migliorare un po' con i piedi") e della Fiorentina ("ora serve investire come quell'anno in cui siamo andato in Champions")