ESCLUSIVA TMW - Avv. Grassani: “Napoli, vittoria totale contro Higuain”

S'è chiusa con la 'vittoria' del Napoli la controversia legale instaurata da Gonzalo Higuain, ex attaccante partenopeo - dall'estate 2016 alla Juventus - che aveva chiesto la condanna della società campana al pagamento di 681mila euro, poi diventati oltre 2,5 milioni di euro nel corso del giudizio. Intanto la società azzurra ha comunicato in mattinata che il Collegio Arbitrale ha respinto e dichiarato inammissibili le richieste del Pipita, condannandolo inoltre al pagamento integrale delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale, quantificate in oltre 50.000,00 euro, accessori di legge compresi.

Attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com, l'Avv. Mattia Grassani - legale della Società Sportiva Calcio Napoli - ha commentato la vicenda: “Finalmente giustizia è fatta, è una vittoria su tutta la linea per il Napoli. Le domande di Higuain sono state integralmente respinte e dichiarate inammissibili. L'infondatezza dell'azione intrapresa dal calciatore è dimostrata dall'ammontare monstre delle spese processuali, a cui Higuain è stato condannato. Si tratta di oltre 50mila euro, un fatto senza precedenti”.

Non ci saranno più strascichi, quindi? “Assolutamente no. Finalmente cala il sipario su questa storia, che ha occupato tutti noi ed è andata avanti per troppo tempo. E' una controversia che, a nostro modo di vedere, nemmeno doveva iniziare”.