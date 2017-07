ESCLUSIVA TMW - B. Vespa: "Juve scudetto ancora nostro. Ma voglio la CL"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto ieri al Caffè della Versiliana a Forte dei Marmi dove ha anche presentato il suo ultimo libro ("C'eravamo tanto amati"), Bruno Vespa ha parlato a TMW soffermandosi sulla 'sua' Juventus. Ed è stato molto chiaro. "Mi è dispiaciuto per la partenza di Bonucci - ha spiegato - da tifoso bianconero dico un'altra cosa: visto che abbiamo perso la Champions saremo costretti a vincere di nuovo lo scudetto, cosa ormai noiosa... A me interessa solo la Champions: di scudetti ne abbiamo vinti fin troppi. Però finchè non vincimao la Champions ci tocca vincere gli scudetti per poi andare in Champions..."

Clicca sotto per guardare l'intervista a Bruno Vespa