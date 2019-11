ESCLUSIVA TMW - Balotelli, l'amico: "Bravo Mario, con te non è solo razzismo"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Mario, hai fatto bene. Solamente con gesti come il tuo l'ignoranza e il razzismo possono essere estirpati dagli stadi", Angelo Buizza (Inter Club Brescia) parla senza fronzoli. Raggiunto in esclusiva dai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, l'amico di vecchia data di Mario Balotelli ha voluto inviare un messaggio di sostegno all'attaccante del Brescia dopo il brutto episodio del Bentegodi. "Non ho sentito Mario tra ieri e oggi, ma voglio mandargli un forte abbraccio. Sono con lui in questa lotta contro la stupidità, non è possibile che nel 2019 si facciano ancora distinzioni per il colore della pelle di un essere umano", esordisce Buizza.

Balotelli parla, non a caso, di ritorno nel Medioevo.

"Proprio così, Mario ha fatto bene a reagire ieri a Verona. In questo modo il razzismo non passa inosservato. È una questione importante, troppo sottovalutata al giorno d'oggi. Sospendere le partite, così come tassare i settori dello stadio responsabili di cori ingiuriosi, è l'unica via da percorrere. Altrimenti la cultura dell'indifferenza continuerà a regnare".

Conosce Balotelli fin dal suo passato nelle giovanili dell'Inter. Si ricorda altri episodi simili in passato?

"Purtroppo le offese razziste lo hanno sempre accompagnato nella sua carriera. Un po' anche perché, fin da ragazzino, Balotelli era un talento che faceva la differenza e che quindi gli avversari cercavano di penalizzare in ogni modo. Ma vi voglio dire una cosa: Mario paga non solo per il colore della sua pelle, ma anche per il falso mito del bad boy che si porta dietro".

Si spieghi meglio.

"Lo conosco, come ho detto, fin da giovanissimo ed è sempre stato un esempio nel mondo del sociale. Ricordo le sue visite all'ospedale, ai bambini malati... I suoi incontri per strada con gli amici di sempre qui a Brescia. Balotelli è un ragazzo umile e una brava persona. Magari ha fatto qualche cavolata in passato, ma il rispetto e la sensibilità per i problemi reali non gli sono mai mancati. Sono convinto che, se parlassimo più spesso del suo impegno continuo per aiutare chi ha davvero bisogno, tanta gente si ricrederebbe e lo insulterebbe di meno. Purtroppo non si tratta solo di razzismo quando è Mario Balotelli a fare polemica, ma questo non lo rende certo meno grave".