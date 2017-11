ESCLUSIVA TMW - Banchelli: "Roma, la Viola può esaltarsi. Punto sul Cholito"

© foto di Federico De Luca

"Sarà una bella gara e non credo che sia scontata". Giacomo Banchelli, ex attaccante della Fiorentina, vede una squadra viola in grado anche di fermare la Roma reduce dal grande exploit in Champions contro il Chelsea. "A parte il ko contro il Crotone la Fiorentina viene da un periodo discreto. E' vero - dice a Tuttomercatoweb.com - la Roma viene data per favorita anche per quanto ha fatto vedere martedì scorso però i giocatori della Fiorentina in una gara come questa potranno esaltarsi".

Da ex attaccante chi farebbe giocare in avanti. Simeone o Babacar?

"Punterei su Simeone. E un calciatore che molto generoso, spende parecchie energie, rincorre anche l'avversario. Non è un bomber, però con due centrali come Juan Jesus e Fazio che sono molto alti credo che possa essere l'elemento giusto per metterli in difficoltà con la sua rapidità. Babacar è più fisico, ha caratteristiche diverse".

In generale chi sceglie tra Simeone e Babacar?

Babacar è a Firenze da molti anni: di lui si dice sempre che può esplodere ma poi non trova la continuità. C'è anche da dire che probabilmente 7-8 gare di fila da titolare non gli sono mai state concesse, pur avendo segnato anche gol pesanti. Credo che Simeone sia stato voluto fortemente quest'anno e verrà data fiducia a lui".

Quanto vale questa Fiorentina?

"Credo possa giocarsi il sesto o settimo posto".

Ultima su Saponara, visto che conosce bene anche la realtà dell'empoli dove il trequartista ha giocato a lungo. Finora è stato bloccato dagli infortuni...

"Non conosco a fondo i problemi fisici che ha avuto, però dico che a Empoli ha giocato molto bene. Gli infortuni non gli hanno consentito di trovare continuità e poi c'è da dire che un conto è giocare ad Empoli dove non ci sono pressioni altro discorso è farlo a Firenze in una piazza più esigente".