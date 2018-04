ESCLUSIVA TMW - Baroni: "Roma stratosferica. E ora può pensare a vincere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Anche Marco Baroni esalta la grande impresa della Roma. L'ex tecnico del Benevento (che ha vestito la maglia giallorossa negli anni Ottanta) sottolinea i meriti della formazione capitolina. "Già a Barcellona aveva fatto una buonissima gara, ieri è stata stratosferica. E l'approdo alla semifinale è strameritato. Complimenti a Di Francesco - dice a Tuttomercatoweb.com - ha saputo creare i presupposti per una gara perfetta, giocato con veemenza, organizzazione, coraggio, spirito di sacrificio".

Di Francesco ha saputo cambiare modulo rispetto al solito...

"Ha dimostrato negli anni di saper preparare le gare. Predilige un certo sistema di gioco ma non è un integralista. Ha deciso di attaccare il Barça e gli spagnoli sono andati in difficoltà anche perchè non sono abituati ad essere così sotto pressione. Sono stati costretti a fare una gara diversa dal loro cliché e non hanno saputo riprendersi".

La Roma può pensare a vincere la Champions?

"Deve pensarci. La Roma finora ha saputo mettere in campo l'organizzazione. Altre squadre magari hanno giocatori straordinari che risolvono le partite da soli. I giallorossi hanno dimostrato di esserci con le prestazioni".

L'entusiasmo può essere una bella spinta per arrivare in fondo?

"L'importante è non farsi trascinare dall'euforia. Ma credo che i giocatori e l'allenatore e anche l'ambiente sappiano che adesso è davvero il momento di provarci".