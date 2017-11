ESCLUSIVA TMW - Barreto-Sampdoria, prove di rinnovo fino al 2020

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Edgar Barreto e la Sampdoria, prove di futuro ancora insieme. Incontro positivo nelle scorse settimane tra le parti per discutere del rinnovo del contratto del giocatore che andrà in scadenza a giugno. Primi approcci per il prolungamento, magari fino al 2020. Serpeggia ottimismo, ma è possibile che da qui ai prossimi giorni ci siano nuovi incontri. Barreto-Samp, prove di rinnovo...