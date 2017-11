ESCLUSIVA TMW - Basilea, Oberlin: Juve e Roma sfidano le big d'europa

© foto di Imago/Image Sport

Tutti pazzi per Dimitri Oberlin. L’attaccante in forza al Basilea sta attirando sul suo profilo numerosi osservatori dei club più importanti a livello continentale, confermando di fatto le attese che già c’erano sui suoi margini di sviluppo. L’attaccante è dotato di incredibile accelerazione e qualità nell’uno contro uno, oltre ad avere grandi doti nel cercare la profondità. Merce rara per un classe 1998 legato al club svizzero con un prestito fino al termine della stagione, e contrattualizzato dal Red Bull Salisburgo con l’importante postilla di una clausola rescissoria da 5 milioni che fa gola alle big di casa nostra e non solo. Secondo quanto appreso da Tmw, infatti, sia la Juventus che la Roma lo stanno facendo seguire con grande interesse, sommandosi agli osservatori di club come Borussia Dortmund, Real, Manchester United ed Arsenal che ne monitorano gli sviluppi settimana dopo settimana. Insomma uno scenario interessante fin d’ora, che minaccia di diventare bollente in estate.