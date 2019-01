ESCLUSIVA TMW - Bastianelli: "Babacar punta ai 10 gol. Ighalo è al top"

Fonte: Intervista di Lorenzo Marucci

Intervistato a margine di un evento benefico organizzato da Babacar per la presentazione della sua Fondazione, l'agente Patrick Bastianelli ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "Finora per Babacar è stata una stagione positiva, ha segnato e giocato con continuità. Cercherà di lavorare e migliorare per raggiungere 10 gol, farà una grande seconda parte di campionato. Il Sassuolo fa un bel calcio, con un allenatore moderno e farà grandi cose".

Cosa pensi della partita di ieri tra Napoli e Sassuolo?

"De Zerbi è un tecnico preparato e fa giocare bene la squadra, ieri il Sassuolo ha disputato un'ottima partita ma non è riuscito a concretizzare. Il Napoli lotta su tre fronti, vuole tenere alta la concentrazione. In campionato non sarà facile ma ci proverà".

Come giudichi questa prima parte di mercato?

"Quello di gennaio è sempre di riparazione, si cerca di aggiustare qualche situazione. C'è stato un colpo importante, Paquetà può rappresentare il futuro del Milan. Da qui alla fine le società più importanti lavoreranno sui profili importanti a scadenza".

E i tuoi assistiti?

"La maggior parte dei miei assistiti è soddisfatta, ma vedremo cosa succederà da qui al 31 in Italia e poi negli altri Paesi".

Ighalo ha avuto delle offerte?

"È un ragazzo a cui sono molto affezionato, ha fatto cose straordinarie negli ultimi anni. Nei primi anni ha girato il mondo, ha trovato la consacrazione prima al Watford e poi in Cina, dove ha realizzato 36 gol nelle ultime due stagioni. Vediamo cosa succederà fino al 28 febbraio, ci sono parecchi interessamenti"

Quale sarà il grande colpo?

"Ramsey, vedremo se la Juve riuscirà ad anticipare l'arrivo. L'Arsenal chiede somme importanti, vedremo se abbasserà le pretese".