ESCLUSIVA TMW - Battistini: "Inter da 2° posto. Viola vivace e da Europa"

Sergio Battisitini, ex difensore di Milan, Inter e fiorentina ha parlato a TMW di vari temi. Prima di tutto i nerazzurri di Spalletti: "Dopo un bel precampionato hanno avuto qualche difficoltà nelle prime gare ma la squadra è stata costruita per dar fastidio alla Juve. Credo che però lotterà per la seconda posizione: arrivare allo scudetto mi sembra ancora molto dura, vedendo questa Juventus. Il Milan? Credo possa far bene anche in Europa, manca un trofeo come l'Europa League e chissà... La coppia Caldara-Romagnoli? Sono giovani forti, Romagnoli è già esperto, rappresentano entrambi il futuro". si passa poi a palrare della Fiorentina: "Meglio di così non poteva iniziare. E' una squadra vivace e allenata molto bene. Col Napoli sarà un test difficile, si potrà vedere se i viola potranno davvero ambire per ottime posizioni. Credo Pioli se la giocherà viso aperto. Mi piace non solo Chiesa ma anche Simeone, Veretout, Gerson. Se vince col Napoli, vuol dire che la Fiorentina è una squadra che ha delle potenzialità e può arrivare in Europa League. Se poi va in Champions è qualcosa di sensazionale e spettacolare"

