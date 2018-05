ESCLUSIVA TMW - Bellugi: "Inter, Icardi spero resti. Altrimenti sogno Lewa"

Iniziano a circolare tante ipotesi per il futuro di Mauro Icardi. La Juve potrebbe pensarci in caso di partenza di Higuain ma anche altri club (Chelsea) potrebbero portare l'assalto all'Inter. "Icardi alla Juve è un'ipotesi a cui credo poco - dice a Tuttomercatoweb.com l'ex nerazzurro Mauro Bellugi - sono operazioni che non capisco. Se conosco la Juve manderà Higuain da un'altra parte, magari al PSG, e poi proverà a prendere Icardi. La Juve così facendo indebolisce gli altri. Lo faceva anni fa anche il Milan".

Se parte Icardi, dove lo vedrebbe?

"Mai ad un'italiana. Dipende anche dalle offerte che arriveranno, il calcio di adesso è un'altra cosa rispetto a quello dei miei tempi".

Con chi eventualmente lo sostituirebbe?

"E' difficile. A me piacciono Kane e Lewandowski ma in quanti ci proveranno?"

Il futuro dell'Inter come lo vede?

"Ora che è in Champions mi auguro che possa riprendersi il posto che ha sempre avuto. Spero che i proprietari, oltre alla necessità di far tornare i conti, possano anche metterci amore e passione. Nel calcio servono anche queste componenti".