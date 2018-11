ESCLUSIVA TMW - Benassi (Ibiza): "Borriello alla grande, progetto importante"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Massimo Benassi, Business Development Manager dell'Ibiza, club a proprietà italiana e dove gioca Marco Borriello, è tra i presenti al WyScout Forum di Amsterdam. "Per me, per noi, questa è un'esperienza importante in una splendida cornice. Approfitteremo di questa opportunità con tanti club. Borriello? Marco sta andando bene, ha sposato il progetto, sta lavorando, ieri ha giocato. Non è stato uno splendido risultato ma lo sono state le quattro gare precedenti, dobbiamo continuare su questa strada. Guardiamo gara dopo gara, vediamo dove sarà il club a gennaio, lì presidente e dirigenza faranno le loro valutazioni. Il progetto è importante, sappiamo che per costruire un club ci vuole del tempo: per questo siamo qui, per costruire un club, per provare ad andare sempre più in alto. Un nuovo Borriello? Per ora guardiamo alla categoria, senza fare troppi voli. Strutturiamoci bene, la Segunda B spagnola è complicata, diversa dalla C italiana. Questo è l'obiettivo, trovare dei giocatori che portino qualcosa da subito al progetto sportivo".