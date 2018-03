ESCLUSIVA TMW - Benevento, cercasi ds: casting Vigorito, da Lupo a Fusco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Benevento cerca un direttore sportivo per la prossima stagione. Il Presidente Vigorito darà vita ad un vero e proprio casting prima di prendere la decisione finale. Piace - come vi abbiamo già raccontato - il profilo di Fabio Lupo, che ha costruito il Palermo attualmente in lotta per la promozione in serie A e a cui Zamparini ha dato a sorpresa il ben servito. Ma Vigorito valuta anche Filippo Fusco, che a fine stagione lascerà l’Hellas Verona. La sensazione è che la scelta ricadrà su uno dei due. Più defilati Gerolin (che andrà via dall’Udinese) e Nereo Bonato che potrebbe interessare anche al Palermo in caso di promozione in serie A. Parte il casting a Benevento, è caccia al ds...