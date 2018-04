ESCLUSIVA TMW - Benevento, contatti per il rinnovo di Del Pinto

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Federico Gaetano

Tredici presenze alla prima stagione in Serie A non sono poche, specie in un club anch’esso alla prima storica apparizione nel calcio dei grandi. Per questo motivo la stagione di Lorenzo Del Pinto a Benevento è da considerarsi comunque positiva. Un rendimento, quello del centrocampista classe 1990, che presto potrebbe portare aggiornamenti anche in chiave futura. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, il club sannita e l’entourage del calciatore avrebbero già avviato i primi contatti per il rinnovo di contratto del calciatore. Del Pinto (27) è attualmente legato alla società del presidente Vigorito fino a giugno 2019.