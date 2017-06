ESCLUSIVA TMW - Benevento, incontro in corso con l'entourage di Coda

Fonte: Marco Conterio

© foto di Federico Gaetano

Secondo le ultime raccolte da TuttoMercatoWeb è in corso in questi minuti un incontro fra Salvatore Di Somma, ds del Benevento, e l'entourage di Massimo Coda della Salernitana. Le parti stanno cercando di trovare gli accordi per il trasferimento dell'attaccante.