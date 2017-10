ESCLUSIVA TMW - Benevento, Kanoute: "Ringrazio Vigorito per la fiducia"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

In una giornata, non certo felice per Benevento, c'è da segnalare la buona notizia legata a Mamadou Yaye Kanoute, attaccante classe '93 di proprietà dei sanniti. Il giocatore senegalese, entrando all'82' al posto di Cataldi nel corso della sfida persa per 3-0 con la Fiorentina, ha fatto il suo esordio nel campionato di Serie A dopo l'esperienza dello scorso anno con la Juve Stabia. Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com l’ex attaccante dell’Ischia si sofferma sul periodo nero dei sanniti (nona sconfitta consecutiva e zero punti in classifica) e della sua voglia di rimanere nella massima serie con i sanniti.

“Esordio positivo da parte mia peccato per il risultato. Dobbiamo continuare a lavorare e cercare di uscire fuori da questo brutto momento”.

Cosa manca al Benevento per poter competere con le altre squadre che lottano per non retrocedere?

“Un pizzico di fortuna e con il duro lavoro si ottengono i risultati. Come ho già detto, noi ci alleniamo sempre a mille. Il mister è molto bravo su questo. Quando arriviamo alla domenica scendiamo in campo per fare risultato ma purtroppo non riusciamo a vincere. Stiamo attraversando momenti non belli. Quando perdi purtroppo escono fuori cose non positive e tutto questo ci amareggia. Dobbiamo continuare a sperare e a lavorare. Sono sicuro che con l’aiuto di tutti riusciremo a uscirne fuori“.

E’ entrato negli ultimi minuti, finalmente è arrivato il tanto agognato esordio. Quando si dice che il lavoro paga…

“Ho sempre dato il massimo negli allenamenti settimanali. Ho sempre dimostrato al mister che io ci sono e che credo in questo progetto. Il lavoro che sto facendo mi sta ripagando piano piano…”

Dopo l’ottimo campionato, giocato lo scorso anno con la maglia della Juve Stabia, era in procinto di passare in B alla Virtus Entella. Cosa c’è di vero?

“Tutto giusto. Solo che il presidente Vigorito mi ha dimostrato affetto e ha voluto che io rimanessi a Benevento. Devo ringraziarlo per l’opportunità che mi ha dato. Continuerò a lavorare per ripagare la sua fiducia”.

Qual è l’obiettivo di Yaye Kanoute?

“Il mio desiderio è quello di rimanere in Serie A e di fare bene...”