ESCLUSIVA TMW - Benevento, la Cremonese si inserisce per Padella

Sembrava vicino all'Ascoli, ma adesso Emanuele Padella (28) registra l'inserimento della Cremonese. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, il club neopromosso in Serie B sta facendo di tutto per provare ad anticipare i bianconeri nella corsa al difensore in uscita dal Benevento.