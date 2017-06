ESCLUSIVA TMW - Benevento, Piscitelli riflette sul rinnovo: richieste da B ed estero

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Il suo contratto col Benevento è in scadenza oggi, ma Riccardo Piscitelli (23) riflette sulla proposta di rinnovo arrivata dal club sannita per rimettersi eventualmente in gioco da protagonista lontano dalla piazza appena approdata in Serie A. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, l'estremo difensore cresciuto nel settore giovanile del Milan ha richieste da due club di Serie B che puntano alla promozione nella massima divisione, ma anche richieste dalla Lega Pro e una proposta arrivata dalla seconda divisione portoghese. Nei prossimi giorni, però, arriveranno schiarite per quanto riguarda il futuro del portiere che nell'ultima stagione ha collezionato soltanto nove presenze nel campionato Primavera.