ESCLUSIVA TMW - Benevento, probabile nuovo innesto in dirigenza: è Marino

© foto di Federico De Luca

Il Benevento, neopromosso in Serie A, potrebbe affidare il proprio mercato a un direttore tra i più scafati dell'intero panorama italiano. Si tratta di Pierpaolo Marino, ex dirigente di Atalanta, Napoli, Udinese e Roma. Contatti in corso, le possibilità di un suo ingresso nell'organigramma societario sono alte e nelle prossime ore potrebbero arrivare novità in tal senso.