ESCLUSIVA TMW - Bergomi: "Inter, Godin perfetto per vincere"

© foto di Federico De Luca

Beppe Bergomi, presente a Pitti Immagine a Firenze, ha parlato così in esclusiva a Tuttomercatoweb.com: "All'Inter do un voto positivo fino a questo momento, che poteva essere positivissimo se avesse passato il turno in Champions. Non dimentichiamoci però che i nerazzurri partivano dalla quarta fascia. Adesso Spalletti deve pensare ad andare avanti il più possibile in Europa League. Godin? L'Inter ha una grande coppia centrale, con Miranda dietro, ma vuole andare a giocare ed è giusto che lo faccia. L'uruguaiano è perfetto per vincere, un giocatore importante per i nerazzurri. Skriniar sacrificato? Parliamo di un giocatore straordinario e giovane, non so cosa farà l'Inter ma deve pensare e ragionare da grande. Capisco che prima di giugno debba sacrificare qualcuno ma io Skriniar lo terrei".

Clicca sul video per l'intervista completa.