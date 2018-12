ESCLUSIVA TMW - Bertoni: "Juve? Scudetto con 15 punti di vantaggio"

© foto di Federico De Luca

Daniel Bertoni, ex attaccante della Fiorentina e del Napoli, ha commentato per TMW l'attuale momento del campionato italiano: "La Juve è imbattibile, può vincere scudetto e Coppa Italia e forse anche la Champions. La Fiorentina sabato ha fatto il massimo contro la Juve: i bianconeri si muovono bene, sono equilibrati, occupano gli spazi, sanno leggere il gioco, l'attacco si muove bene e la rosa è forte. Credo che che la Juve possa chiudere il campionato con 12-15 punti di vantaggio sulla seconda. Bentancur? Ha buoni piedi, ma vedo che non calcia molto fuori dall'area. Accanto ai campioni diventa più facile crescere, gioca però ancora molto orizzontale e poco verticale. E' giovane e può dare di più. Mi piace tantissimo poi Cancelo, davvero forte. La Fiorentina? Oggi è in crisi: poteva perdere con la Juve, ma doveva battere Frosinone e Bologna. Ora serve lavorare e trovare un rimedio al mal di gol. Credo che arriverà però servirebbero un regista e un altro attaccante che accompagni Simeone. A Giovanni occorre dar comunque fiducia, se c'è un calo calcistico o fisico deciderà Pioli, giudicherà lui se lasciarlo in panchina per una partita. La Fiorentina del futuro? Le ambizioni devono esserci, vediamo che cosa riserverà il mercato di gennaio. Noi all'Independiente volevamo creare un gruppo di ex calciatori che hanno lasciato un segno nella storia del club, un gruppo di 'notables' che possano avere un dialogo con la società e il ds. Per dare un'opinione, un consiglio. Credo che sarebbe importante"

Clicca sotto per guardare l'intervista