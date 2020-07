esclusiva Bia: "Juve-Zapata? Sarebbe gran colpo, dipende tutto da offerta"

Clicca sotto per guardare l'intervista in cui si parla anche di Spalletti e Juric ("possibile destinazione Firenze")

Giovanni Bia, agente, ha parlato di vari temi a partire dal Milan: "Merito a Pioli, ha dato gioco e tranquillità. Spero che per il prossimo anno non cambino completamente la rosa, la squadra è forte". Poi sul possibile affare Zapata-Juve: "I bianconeri farebbero un gran colpo, ora è maturo e da gran club. Dipende sempre tutto dall'offerta. L'Atalanta può privarsene per una proposta economica molto importante e avendo già un eventuale sostituto".

Giovanni Bia: "Zapat-Juve? Sarebbe grande acquisto ma dipende sempre da offerta" © video di Lorenzo Marucci