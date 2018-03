ESCLUSIVA TMW - Bignotti ricorda Mondonico: "Un maestro mai banale"

© foto di Federico De Luca

Correva l'anno 2006 quando Emiliano Mondonico decide di tornare a Bergamo per riprendere ad allenare dopo aver riportato la "sua" Fiorentina in Serie A. Il tecnico di Rivolta d'Adda, però, non riabbracciò l'Atalanta con la quale negli anni '90 scrisse pagine importanti di storia bensì il piccolo AlbinoLeffe, seconda formazione della città orobica. Lì Mondonico seppe catturare nuovamente l'attenzione di tutti portando a casa risultati di alto profilo. "Nonostante la carriera alle spalle - spiega Nicola Bignotti allora ds dell'AlbinoLeffe ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com - quanto arrivò da noi, in una piccola realtà, impressionò tutti per umiltà con la quale si relazionava con ogni persona del club. Ogni giorno si metteva a disposizione dei collaboratori per cercare di migliorare grazie al lavoro".

"Un grande allenatore, un grande uomo" è la frase con la quale Mondonico viene ricordato in queste ore successive alla sua scomparsa.

"Niente di più vero. Mondonico era un maestro di calcio, che sapeva leggere come pochi altri le partite in corsa, e di vita. Anche a me ha saputo regalare consigli importanti per la mia carriera. Attraverso i suoi adettoti il mister sapeva toccare i temi più importanti, senza mai essere banale".