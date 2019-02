ESCLUSIVA TMW - Bini: "Icardi? Trent'anni fa lo avrebbero mandato via"

© foto di Image Sport

L'Inter ha clamorosamente tolto la fascia di capitano ad Icardi decidendo di affidarla a Samir Handanovic. Una notizia che ha destato scalpore e che rappresenta un messaggio chiaro nei confronti dell'argentino. Graziano Bini, che dell'Inter è stato anche capitano, dice: "Con questa frittata che è stata fatta tra giocatore, moglie, società adesso si è generata una situazione complicata - dice a Tuttomercatoweb.com - ma è un segnale molto forte nei confronti del giocatore. In questi giorni tra l'altro devo dire che ci sono state polemiche tra l'allenatore e la società per la gestione del caso. Ma l'allenatore deve fare l'allenatore e il dg il dg. Comanda il dg".

Adesso che situazione si prospetta per Icardi?

"Guardi, ho 65 anni e vivo ancora in un mondo mio. Trent'anni fa se fossero successe cose del genere lo avrebbero mandato via".

Ma Icardi adesso avrà un futuro all'Inter?

"Credo possa averlo ma alle condizioni del club, non a quelle che dice lui. Peraltro in un anno questo contratto è stato rivisto tre volte... Sono convinto che sia stato condizionato da Higuain, nel senso che avendo visto che guadagnava 9 milioni e mezzo al Milan, Icardi non voleva essere da meno. Io comunque credo molto in Marotta: se perdi Icardi va trovata un'altra punta di valore e non è così semplice"

Handanovic è il capitano più giusto per l'inter?

"Sì, l'ho sempre pensato. Il portiere può anche commettere degli errori ma in questo caso Handanovic è un punto fermo".