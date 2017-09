ESCLUSIVA TMW - Bini: "Inter, la garanzia è Spalletti. Mi piace Vecino"

© foto di Image Sport

Un bell'avvio in campionato e la possibilità adesso di continuare con un altro successo. L'Inter proverà domani contro il Crotone a portare a quattro i successi consecutivi in campionato. Graziano Bini, storico difensore nerazzurro osserva: "L'avvio della squadra è stato buono e con tutto il rispetto per il Crotone credo che domani sarà tutto abbastanza facile. Spalletti - dice Bini a Tuttomercatoweb.com - si è dimostrato molto bravo, la squadra sembra messa meglio in campo anche se poi occorrerà vedere che cosa succede in seguito. Dipende molto anche dal rendimento di singoli come Perisic, il punto interrogativo è legato alla sua continuità".

Diceva di Spalletti: è lui la garanzia?

"Credo che il rafforzamento sia avvenuto proprio con lui, puntando su di lui. E ritengo che i nerazzurri debbano puntare ad entrare in Champions".

Tra i nuovi chi le piace?

"Vecino mi piace molto, sa giocare. Borja Valero invece mi pare che vada un po' adagio.... Skriniar invece è stato un ottimo acquisto, mi piaceva anche quando era alla Samp. E' giovane e può commettere qualche errore ma càpitano a tutti".