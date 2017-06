ESCLUSIVA TMW - Boca Juniors, sirene da Italia e Spagna per Dario Benedetto

Sirene italiane e spagnole per Dario Benedetto. Classe '90, bomber del Boca Juniors che ha da poco vinto la Primera División argentina, anche grazie ai suoi 18 gol in 23 partite. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, per lui vi sarebbero stati interessamenti da parte di Genoa, Roma e Siviglia, con sondaggi anche da parte di Inter e Milan. Mentre non trovano conferma, almeno per ora, le indiscrezioni relative a un approccio da parte dell'Udinese. Primi contatti, ovviamente: di trattativa vera e propria non si può ancora parlare, ma il nuovo idolo della Bombonera, assistito per l'Italia dall'agente Ruggero Lacerenza, piace, eccome, nel Vecchio Continente.