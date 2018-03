ESCLUSIVA TMW - Bologna, forcing per Barberis del Crotone

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Bologna lavora già per l'estate che verrà. Forte di una classifica che a meno di terremoti farà a breve rima con salvezza, la formazione di Joey Saputo cerca innesti a centrocampo. Il primo nome resta quello di Andrea Barberis: dal 2015 al Crotone, proseguono i contatti per il classe 1993 che è il nome in testa ai taccuini della dirigenza emiliana per l'estate.