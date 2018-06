ESCLUSIVA TMW - Bologna-Frabotta fino al 2021: primo contratto triennale

Seguite su TMW tutti gli aggiornamenti in tempo reale! 18.58 - RIPRESA L'ASSEMBLEA - Ripresa l'assemblea da pochi istanti, dopo interruzione avvenuta alle 14,30. 18.55 - Uscito De Laurentiis, il presidente del Napoli ha lasciato la struttura. 18.50 - MEDIASET SI DEFILA...

Francia, ansia per Mbappe: lascia allenamento dopo tackle di Rami

Amichevoli internazionali, Giappone-Paraguay 4-2: doppietta per Inui

CT del Costa Rica dimentica Hazard: "Non ricordo il suo nome"

Mondiale al via giovedì, Collina: "La Var servirà da paracadute"

Polonia, vittoria in scioltezza nell'ultima amichevole: 4-0 alla Lituania

Colombia, Zapata ci crede: "Abbiamo tutto per vincere il Mondiale"

Argentina, Romero attacca Sampaoli: "Potevo recuperare per il Mondiale"

Rubiales: "Lopetegui? Prenderemo la decisione per il bene della Spagna"

Spagna, Lopetegui out: possibile coppia Hierro-Celades in panchina

Spagna, Fernando Hierro nominato ct per il Mondiale

Mondiali: Iran compra scarpini in negozio

Infantino e il caso Lopetegui: "Regolamento va rivisto anche per i ct"

Spagna, Rubiales: "Non mi pento dell'esonero, Hierro prima opzione"

Spagna, Hierro: "Firmerei subito per essere lo Zidane della Roja"

Gianluca Frabotta e il Bologna, una storia da scrivere insieme. Primo contratto da professionista per il terzino classe 99, che si lega ai rossoblù fino al 2021. Accordo firmato. Il Bologna blinda Frabotta...

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy