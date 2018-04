ESCLUSIVA TMW - Bologna, occhi su Nico Lopez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bologna si muove già per la prossima stagione. In attesa di capire chi sarà il nuovo tecnico (era stato sondato Gasperini, ma non è convinto) c’è un’idea per l’attacco. Si tratta di Nico Lopez dell’Internacional, ex Udinese ed Hellas Verona. Lavori in corso, il Bologna ci pensa. La nuova idea è Nico Lopez...