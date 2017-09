ESCLUSIVA TMW - Bonato: "Mi piace il Napoli, mercato top come quello del Milan"

© foto di Federico De Luca

Tanti anni al Sassuolo, poi l'esperienza all'Udinese e, adesso, la carica e la voglia per ripartire presto da una nuova piazza. Nel frattempo, il direttore sportivo Nereo Bonato tramite TMW ha detto la sua sull'ultima finestra di calciomercato. E le risposte sono state tutt'altro che scontate.

Chi s'è mosso meglio?

"Il Milan è la squadra che ha fatto più operazioni, certamente. Ma io metto il Napoli sullo stesso livello: è riuscito a trattenere tutti i giocatori più forti ma senza scontentarli, solo con la forza del progetto. Fare mercato non vuol dire solo fare operazioni e gli azzurri si sono mossi in modo perfetto".

Udinese e Sassuolo, come giudica il mercato delle sue ex squadre?

"Conservativo. L'Udinese ha venduto Thereau e perso Zapata, ma in attacco avrà la possibilità di lanciare i suoi giovani e negli altri reparti ha trattenuto tutti. Quindi non mi è dispiaciuto".

E il Sassuolo?

"Ancora una volta è riuscito a trattenere Berardi, addirittura rinnovandogli il contratto. Berardi è un giocatore dal talento incredibile e credo che determinerà molto della stagione dei neroverdi".

Chiosa finale sul suo futuro.

"Ormai ho accumulato negli anni una certa esperienza, vediamo. Al termine dello scorso campionato ci fu questo abboccamento con la Roma, ma poi i contatti non hanno avuto seguito. Io comunque sono pronto: aspetto solo un progetto che possa ridarmi gli stimoli giusti".