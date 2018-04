ESCLUSIVA TMW - Bonetti: "Roma, grande occasione. Salah? Occhio a Firmino"

Ecco la rivincita per la Roma. E la grande opportunità di approdare in finale di Champions. I giallorossi se la vedranno contro il Liverpool, trentaquattro anni dopo la sconfitta in finale di Coppa Campioni ai calci di rigore. Quella sera all'Olimpico in campo c'era anche Dario Bonetti che adesso dice: "Quella di adesso è una bella opportunità per la Roma, può succedere di tutto. Si affronteranno le due squadre rivelazione della Champions", commenta a Tuttomercatoweb.com.

Giocare la prima in trasferta per la Roma sarà un vantaggio?

"Sì, anche se comunque le partite vanno giocate. La Roma formato Champions ispira fiducia. Spero possa vincere la Coppa, è una possibilità importante quella che sta per aprirsi. E poi giocando con questo entusiasmo e questa qualità può farcela".

Ci sarà il pericolo Salah per la squadra di Di Francesco...

"In una semifinale i pericoli ci sono per forza. Non c'è solo Salah ma un impianto di gioco collaudato da parte degli inglesi. Occhio anche a Firmino".

Se torna indietro con la memoria a quella finale di Coppa Campioni che cosa si sente di dire adesso?

"Un'occasione persa. Ma fa parte dello sport. Peraltro era una competizione diversa dove si affrontavano solo le più forti, quelle squadre che avevano vinto i loro campionati. Oggi vi partecipano anche quelle formazioni che sono arrivate terze o quarte ma è bello perchè anche loro possono aspirare a vincere".

Ripensando a quella partita che cosa non andò?

"Andò così,. Abbiamo visto poi negli anni successivi che giocare la finale in casa non porta sempre bene. ci sono risvolti psicologici che possono portare vantaggi ma anche svantaggi. E nel primo tempo non riuscimmo a giocare al massimo".