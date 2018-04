ESCLUSIVA TMW - Bonfrisco: "Arbitri europei poca qualità. Meglio gli italiani"

Anche Angelo Bonfrisco esprime a Tuttomercatoweb.com le sue opinioni a proposito dei temi arbitrali e in riferimento alle polemiche scoppiate dopo Real Madrid-Juventus. Si parte dalla possibilità di cambiare il designatore Uefa ogni due-tre anni. Un'ipotesi che non trova d'accordo l'ex arbitro: "A mio parere non è necessario e neanche giusto. Si può parlare di un ciclo ma 2-3 anni sono troppo pochi. Sarebbe anche una mancanza di fiducia nei confronti del designatore. Per portare avanti un programma servirebbero 4-5 anni. Se invece un designatore sa che dopo due-tre anni viene cambiato può pure pensare di fare solo i suoi interessi".

Le italiane sono sfavorite da Collina?

"Diciamo che in Italia non siamo stati fortunatissimi. Più che altro ho riscontrato una qualità non eccelsa da parte degli arbitri che hanno diretto sfide importanti in Champions e in Europa League. A questi livelli dovrebbe arrivare il top e invece non l'ho visto. Potrei dire che 4-5 arbitri italiani sono più bravi di quelli che ho visto ultimamente in Champions e in Europa League. La verità è che ci sono logiche di geopolitica, si cerca di accontentare più paesi, a danno della qualità. E lo vedremo in modo più accentuato ai Mondiali".

Collina e la Juve: un rapporto molto difficile?

"I tifosi fanno questo giochino e vanno a ripescare anche episodi lontanissimi. Quel che posso dire è che Collina non era un arbitro gradito alla Juve. Lo dico perchè quelli erano i tempi in cui arbitravo anch'io. Però da qui a collegare una serie di cose attuali mi sembra un'esagerazione".

Il Var avrebbe cambiato la situazione mercoledì scorso?

"No, anzi l'avrebbe peggiorata perché Benatia meritava il secondo giallo e quindi l'espulsione. Nel parapiglia generale forse l'arbitro se ne è dimenticato. Era un fallo non cattivo ma che evita l'occasione da rete, quindi da giallo. Quanto al rigore ci sta anche se a venti secondi dalla fine può far male".

Il Var andrebbe introdotto anche in Champions dalla prossima stagione?

"Sì, è uno strumento che migliora la garanzia di tante partite. Ci sarà ai Mondiali ma non capisco perchè non venga utilizzato anche in Champions. Dobbiamo uniformarci".