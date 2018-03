ESCLUSIVA TMW - Boranga: "A 75 anni gioco dove esordii. Perin come me"

Instancabile, irrefrenabile Lamberto Boranga. A 75 anni è sempre in formissima, si allena tutti i giorni e a breve tornerà anche a giocare. Lui che è stato portiere tra le altre di Perugia, Fiorentina e Cesena non ha mai perso lo spirito agonistico e adesso sta per rimettersi i guanti in Terza Categoria, con la Marottese, una squadra marchigiana nella provincia di Pesaro e Urbino. "Ora però devo andare a Madrid, ci sono gli Europei indoor di atletica leggera per le persone dai quarant'anni in su e non posso mancare. Ci sarò da atleta, ovviamente. Poi quando tornerò mi allenerò col preparatore dei portieri e giocherò con la Marottese", dice Boranga a Tuttomercatoweb.com.

Come è nata l'idea di tornare in campo?

"E' capitata una situazione particolare. Io ho giocato la mia prima partita in terza Categoria nella Marottese. Avevo quindici anni. Le ultime gare le voglio giocare con la Marottese, a settantacinque anni. Si chiude un cerchio. E' una bella emozione. Sono in condizioni accettabili, mi sono sempre allenato e non credo che sfigurerò. Quando sei in porta poi riprendi il filo di un vecchio discorso, ritrovi te stesso. Il mio non è esibizionismo: più che giocare le partitelle con gli amici preferisco le gare di campionato".

Tra i portieri di oggi chi le assomiglia?

"Nessuno. Sono tutti più bravi e più fisici di me. L'unico in cui mi rivedo un po' è Perin. E' disinvolto, guascone e goliardico come me. Mi ispiro invece ad Handanovic: conosco il suo allenatore Bonaiuti e anche suo fratello Marco. E come allenamenti seguirò quelli che fa il portiere dell'Inter".