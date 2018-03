ESCLUSIVA TMW - Bordin: "Nessuna italiana come il Napoli. Felice in Moldavia"

Fonte: Dal nostro inviato a Coverciano, Raimondo De Magistris

© foto di Image Sport/TuttoLegaPro.com

L'allenatore dello Sheriff Tiraspol Roberto Bordin, intervistato da TMW, ha parlato così a margine della Panchina d'Oro: "E' una bella emozione. La scorsa annata è stata molto importante per me e per il mio club. Ringrazio la federazione e il mio staff. Sono davvero felice per il premio di oggi. Sheriff Tiraspol? Abbiamo vinto coppa e campionato e anche in Europa abbiamo fatto bene. Abbiamo una buona squadra e strutture importanti. Sono contento di aver fatto un buon percorso e di essere rimasto. Domenica rinizia il campionato, che finirà a novembre. Futuro in Italia? Non lo so. Adesso penso solo a fare bene in Moldavia. Voglio regalare e regalarmi soddisfazioni. La casa poi è sempre la casa. Sarebbe bello lavorare in Italia, ma per ora sono contento di essere rimasto là perché ci sono i presupposti per fare bene. Napoli? Ha ancora chance di recuperare punti alla Juve. Sono contento per Sarri e per il Napoli, che sta facendo un'altra grandissima stagione. Gli azzurri giocano il miglior calcio d'Italia, tra possesso palla e accelerazioni in fase offensiva. Vedi che si divertono e ottengono anche i risultati, chapeau al lavoro di Sarri. Scudetto? Dico 50 e 50 tra Juve e Napoli".