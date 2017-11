© foto di Federico De Luca

Dal 58' la Nazionale italiana non mancava una qualificazione ad un Mondiale. Ivano Bordon, ex portiere azzurro, parla così ai nostri microfoni dopo il flop azzurro: "Sono cose non facili da spiegare, purtroppo serve inserire qualche giocatore più giovane ma d'altronde eravamo quelli. Sicuramente potevamo fare di più, con la Svezia in particolare, ma ormai il nostro calcio è questo ciò che può dare, certamente spiace".

Da dove serve ripartire?

"Dalle basi, dal settore giovanile, cambiare tutto. Sicuramente i giovani sono il futuro e da un po' ci sono troppi stranieri".

Da chi ripartire?

"Non saprei cosa dire, io son al di fuori da certe situazioni ma sicuramente chi è delegato saprà cosa fare e su chi puntare".